Mayınlar Sivil Kayıplara Neden Olmaya Devam Ediyor

Kara Mayınları İzleme Örgütü(The Landmine Monitor) tarafından yayınlanan bir rapora göre geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 7 bin kişi mayınlar ve patlamadan kalmış mühimmat nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümler özellikle Afganistan, Hindistan, Myanmar, Nijerya, Pakistan ve Yemen’de yaşandı.

Raporda ayrıca mayın ve benzeri silahların üretilmesi pazarlanması ve stoklanmasının yasaklanması konusundaki gelişmelere de yer verildi. Rapor 1997 yılında Mayınları Önleme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bu yana yayınlanan 21. rapor olma özelliğini taşıyor ve 2018-2019 dönemini kapsıyor. Söz konusu anlaşma altında 164 imzacı ülke bulunuyor ve bugüne kadar ki en başarılı silahsızlanma anlaşması olarak kabul ediliyor.

Geride kalan 21 senede anlaşmayı ihlal eden tek ülke Yemen oldu. Bu yıl da anlaşmada imzası bulunmayan bir ülke olan Myanmar, mayınları kullandı.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1999 yılında, mayınlardan hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin iken bugün bu sayı yarı yarıyadan fazla azalmış durumda.