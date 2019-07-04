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Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı alanda akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve jandarmaya ait TOMA ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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