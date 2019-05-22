HABER

Mayınlı arazide çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırı hattındaki mayınlı arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırı hattındaki mayınlı arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İlçenin Suriye sınırındaki mayınlı bölgede kuru otlar, tutuştu. Atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi askerler, TOMA ile yaptı. İhbar üzerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, arazinin mayınlı olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürdü.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölüAfyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü
Dersten çağırdığı öğretmeni darp ettiDersten çağırdığı öğretmeni darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.