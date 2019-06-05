Mayıs ayında 17 milyon yolcu uçtu

İSTANBUL(İHA) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında toplam 17 milyon 46 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. DHMİ tarafından açıklanan rakamsal verilerde 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı’nı ilk 5 aylık dönemde toplam 9 milyon 958 bin 587 yolcunun kullandığı kaydedildi.

2019 yılı Mayıs sonu itibariyle 5 aylık verilerinin de yer aldığı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda ise 236 bin 139 oldu. Mayıs ayında üst geçiş (overflight) trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşirken hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 752 bin 755’e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği ise 33 milyon 698 bin 472 oldu. Söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 306 bin 760 ton, dış hatlarda 968 bin 494 ton, toplamda ise 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştığı açıklandı.