MAYIS AYINDA 17 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında toplam 17 milyon 46 bin yolcuya hizmet verildiğini, 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nı ilk beş aylık dönemde iç ve dış hatlarda toplam 9 milyon 958 bin 587 yolcunun kullandığı açıklandı. DHMİ, 2019 yılı Mayıs ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 72 bin 283, dış hatlarda 62 bin 946 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 060 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 173 bin 289'a ulaştı. Aynı ayda Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu trafiği iç hatlarda 7 milyon 736 bin 837, dış hatlarda 9 milyon 286 bin 449 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte 17 milyon 046 bin 148 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 54 bin 467 ton, dış hatlarda 173 bin 856 ton, toplamda ise 228 bin 323 tona ulaştığı bildirildi.

5 AYLIK DÖNEMDE 74 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ YAŞANDI

2019 yılı Mayıs sonu itibariyle 5 aylık verilerinin de yer aldığı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda ise 236 bin 139 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 752 bin 755'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği ise 33 milyon 698 bin 472 oldu. Söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 306 bin 760 ton, dış hatlarda 968 bin 494 ton, toplamda ise 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştığı açıkladı.

DIŞ HAT UÇUŞ TRAFİĞİ ARTTI

5-6 Nisan tarihinde gerçekleşen büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 157, dış hatlarda 27 bin 017, toplamda ise 36 bin 174 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 305 bin 664, dış hatlarda 3 milyon 922 bin 783 olmak üzere toplamda 5 milyon 228 bin 447 olarak gerçekleşti. 31 Ekim 2018 tarihinde ticari uçuşlara başlayan İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı 5 aylık dönemde ise iç hatlarda 17 bin 214, dış hatlarda 48 bin 452, toplamda 65 bin 666 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587'ye ulaştı.

