HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mayıs ayında beyaza büründü... 1 kişi yaralandı!

Mayıs ayında beyaza büründü... 1 kişi yaralandı!

07.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçeyi beyaza bürüyen ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir kişi yaralandı. Öte yandan dolu yağışı cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Mayıs ayında beyaza büründü... 1 kişi yaralandı!

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğündeki yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

dolu

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Çukurca ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar aniden yağan dolunun şokunu yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çektikleri zor anları cep telefonu ile görüntülediler.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı.

d1

İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, yer gök yıkıldı diye düşündüklerini ve ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız isteme meselesi kanlı bitti!Kız isteme meselesi kanlı bitti!
'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...''Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'
İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklamasıİçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi

Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi

Kazı kazandan 1 milyon TL kazandı! Bir kent bu talihliyi konuşuyor

Kazı kazandan 1 milyon TL kazandı! Bir kent bu talihliyi konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.