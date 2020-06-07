"Mayıs Ayında En Az 156 İşçi Yaşamını Yitirdi”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) geçen ay en az 156 işçinin daha öldüğünü açıkladı. İSİG’in verilerine göre bu yılın ilk beş ayında ölen işçi sayısı en az 737 oldu.

İSİG’in raporuna göre mayıs ayındaki işçi ölümlerinin yüzde 19’u Corona virüsünden. Yüzde 19’u trafik kazası ve yüzde 16’sı ezilme-göçük kaynaklı.

Ölen işçilerin 150’si erkek, 6’sı kadın. Yaşamını yitirenler arasında 6 çocuk ve 14 göçmen işçi de var.

İş kollarına göreyse en çok ölüm tarım alanında. Ölen işçilerin yüzde 35’i bu sektörde çalışıyor. Yüzde 15’i inşaat, yüzde 11’i taşımacılık, yüzde 8’i ticaret ya da büro işleri, yüzde 5’i ise belediye işçisi.

"Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir”

İSİG, raporda Türkiye’de Corona salgınının ilk kez açıklandığı tarihten 9 gün sonra işçi sağlığıyla ilgili taleplerinin yer aldığı açıklamayı hatırlattı, bunun işçiler için bir meslek hastalığı sayılması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Mayıs ayında Corona yüzünden en az 29 işçinin daha öldüğü vurgulandı, "Gelinen noktada "Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir” ifadesi kullanıldı. Salgında işçi sağlığıyla ile ilgili “mücadele zemini oluşturmakta zayıf kalındı” vurgusu yaptı.