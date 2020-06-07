"Mayıs Ayında En Az 156 İşçi Yaşamını Yitirdi”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) geçen ay en az 156 işçinin daha öldüğünü açıkladı. İSİG’in verilerine göre bu yılın ilk beş ayında ölen işçi sayısı en az 737 oldu.
İSİG’in raporuna göre mayıs ayındaki işçi ölümlerinin yüzde 19’u Corona virüsünden. Yüzde 19’u trafik kazası ve yüzde 16’sı ezilme-göçük kaynaklı.
Ölen işçilerin 150’si erkek, 6’sı kadın. Yaşamını yitirenler arasında 6 çocuk ve 14 göçmen işçi de var.
İş kollarına göreyse en çok ölüm tarım alanında. Ölen işçilerin yüzde 35’i bu sektörde çalışıyor. Yüzde 15’i inşaat, yüzde 11’i taşımacılık, yüzde 8’i ticaret ya da büro işleri, yüzde 5’i ise belediye işçisi.
"Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir”
İSİG, raporda Türkiye’de Corona salgınının ilk kez açıklandığı tarihten 9 gün sonra işçi sağlığıyla ilgili taleplerinin yer aldığı açıklamayı hatırlattı, bunun işçiler için bir meslek hastalığı sayılması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.
Mayıs ayında Corona yüzünden en az 29 işçinin daha öldüğü vurgulandı, "Gelinen noktada "Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir” ifadesi kullanıldı. Salgında işçi sağlığıyla ile ilgili “mücadele zemini oluşturmakta zayıf kalındı” vurgusu yaptı.
Raporda şu ifadeler yer aldı: "Önümüzdeki süreçte Covid-19’a karşı İSİG önlemlerinin alınması talebi ile iç içe olarak işsizliğe, açlığa karşı mücadeleyi de öne çıkarmalıyız. Unutmamamız gereken bazı hususlar var: Birinci olarak Covid-19 salgını devam ediyor, salgına yakalananların ve ölenlerin sayısı düşsede bu süreç bitmiş, yokmuş, ölümler yaşanmamış, hastalığa kapılma durumu yokmuş gibi davranamayız. İkinci olarak nasıl Covid-19 işçi sınıfı hastalığı haline geldiyse tüm ekonomik yükü de işçi sınıfına yüklenmektedir. Bunun bir sonucu olarak işsizlik, açlık, güvencesiz çalıştırma koşullarının derinleştirilmesi, iş cinayetlerinin farklı nedenlerinin artması gözükecektir, tabii karşı koyuşlar da. Bu dönemim öz savunma eylemlerini de gerek dünya gerek Türkiye ölçeğindeki pratiklerden süzebilmeli ve öngörebilmeliyiz. Özellikle kadın, yaşlı, çocuk ve göçmen/mülteci işçilere dönük korunma politikaları önermeliyiz."
Toplam 59 şehirde işçi ölümü
İSİG, raporunda mayısta ölen işçilerin tamamının isimlerini yayımladı. Rapora göre en çok ölüm İstanbul’da; 30 işçi bu kentte hayatını kaybetti.
İstanbul’u İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa ve Denizli takip ediyor. Toplamda Türkiye’den 58 şehir var. Bir işçi de Özbekistan’da hayatını kaybetti.
2020 yılında ölümlerin aylara göre dağılımıysa şöyle:
İSİG, ölümlerle ilgili verileri açık kaynaklardan topluyor. Son raporla ilgili verilerin yüzde 79’u ulusal basın, kalanıysa yerel basın, ölen işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan.