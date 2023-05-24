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  4. Mayıs ayında evlenen Ezgi Mola’dan müjdeli haber! "Hamileyim"

Mayıs ayında evlenen Ezgi Mola’dan müjdeli haber! "Hamileyim"

24.05.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola bir süredir beraber olduğu Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta nikah masasına oturmuştu. Sade bir gelinlik tercih eden Mola’nın seçimi çok beğenilmişti. Sevilen isimden müjdeli haber geldi ve hamile olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında evlenen Ezgi Mola’dan müjdeli haber! "Hamileyim"

Kocan Kadar Konuş, Masumlar Apartmanı gibi başarılı yapımlarda rol alan Ezgi Mola dört yıldır beraber olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mayıs ayının başında evlendi. İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla sade bir törenle nikah masasına oturan Mola hamile olduğu müjdesini verdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Levent’teki menajerlik ofisine girerken soruları yanıtlayan Mola, “Bebek bekliyor musunuz?” sorusuna "Evet, hamileyim" dedi.

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Sevilen oyuncunun hamileliğinin ilk aylarında olduğu öğrenildi.

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SADE BİR NİKAH YAPMIŞLARDI

Aile ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde 14 kişi yer almıştı. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Enis Arıkan yapmıştı.

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