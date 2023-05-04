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  4. Mayıs ayında kar yağdı! Her yer bir anda beyaza büründü

Mayıs ayında kar yağdı! Her yer bir anda beyaza büründü

04.05.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayının ilk haftasında Bitlis'e kar yağdı. Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çobanlar, küçükbaş hayvanıyla birlikte merada mahsur kaldı.

Mayıs ayında kar yağdı! Her yer bir anda beyaza büründü

Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin Köyü'nde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Köyün merasına küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkaran çobanlar aniden bastıran kara yakalandı.

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Karın şiddetlenmesiyle birlikte etraf beyaza bürünürken koyun sürüleri kar altında ilerlemekte güçlük çekti.

Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla köye geri getirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bitlis Ahlat

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