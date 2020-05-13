Mayıs ayında kayak keyfi!

Yurdun dört bir yanında yaz sıcakları etkili olmaya başlarken, Bitlis’te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Kar esaretinin devam ettiği yerlerin başında ise Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı ve kayak merkezi geliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nda bulunan kayak merkezi, mayıs ayında kayak yapma imkanı sunuyor.

Şehrin gürültü ve stresinden bir an olsun uzaklaşmak isteyen kayak severler ise soluğu Nemrut’ta alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut’ta yolların halen kardan dolayı kapalı olması nedeniyle sezon tam açılmazken, yılın son karının tadını çıkarmak isteyen kayak severler ise mayıs ayının ortasında Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü manzarasına karşı Nemrut’ta kaymanın tadını çıkarıyor.

'MAVİYLE BEYAZIN BULUŞTUĞU MANZARAYA KARŞI KAYAK KEYFİ'

Maviyle beyazın buluştuğu Nemrut Dağı’nda mayıs ayının ortasında kayak keyfi yaşayanlardan biri de Tunç İlçin oldu. Kayak takımlarını alarak soluğu Nemrut’ta alan spor bilim uzmanı ve aynı zamanda 3. Kademe Kıdemli Kayak Antrenörü Tunç İlçin, mayıs ayında saatlerce kayak keyfi yaşadı.