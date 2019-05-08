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Mayıs ayında lapa lapa yağan kar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde mayıs ayında lapa lapa kar yağışı etkili olurken, hayvanlarını otlatan çobanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde mayıs ayında lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde mayıs ayında lapa lapa kar yağışı etkili olurken, hayvanlarını otlatan çobanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde mayıs ayında lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Hayvanlarını otlatan çobanlar ise mayıs ayında lapa lapa yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayvanlarını otlatırken kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Orhan Demir, o anları sosyal medyasından canlı yayın yaparak paylaştı. Demir, bir taraftan canlı yaparak, “Maşallah güzel yağıyor. 5’inci ayın 8’i. Böyle akşama kadar yağarsa yarım metreyi geçecek herhalde” dedi.

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