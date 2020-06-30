Mayıs'ın gelişi Nisan'dan belli oldu: Huawei Samsung'u tekrar geçti!

Huawei, Samsung ve Apple gibi akıllı telefon üreticilerinin arasında kıyasıya bir rekabet var. Bu rekabette Samsung,akıllı telefon pazarındaki payıyla diğerlerinden bir adım önde duruyordu, ta ki Nisan ayına kadar. Nisan ayında kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı ve ABD'den ambargo yiyen Huawei, Samsung'u geçerek dünyanın en çok büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Büyük etki yaratan bu sonuçların ardından bugün Mayıs ayının pazar payı sonuçları geldi. Sonuçlara göre Mayıs ayı Nisan ayından farklı olmadı.

HUAWEİ SAMSUNG'U YİNE GERİDE BIRAKTI

Huawei Mayıs ayını da Samsung'un önünde bitirdi. CounterPoint'in açıkladığı sonuçlara göre Huawei pazar payını yüzde 19,7'ye çıkartarak Mayıs ayını birinci tamamladı. Samsung ise yüzde 19,6'lık pazar payı ile sıralamayı ikinci sırada bitirdi. Böylece dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, Nisan ayında olduğu gibi Huawei oldu. iPhone 11 serisi ile öne çıkan Apple ise listede üçüncü sırada yer bulabildi.

SAMSUNG HUAWEİ'Yİ GEÇEBİLİR

Samsung ile Huawei arasındaki fark gördüğünüz gibi çok az. Bu önümüzdeki ay açıklanacak Haziran ayı bilançosunda değişim yaşanmasına neden olabilir. Üstelik Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20 serisi iyi bir satış performansı yakalarsa Samsung'un Huawei'yi geride bırakma ihtimali oldukça yükselebilir. Ancak tüm bu etmenler Huawei'nin başarısı gölgeleyecek şeyler değil. Özellikle ambargo yiyen ve işlemci konusunda sıkıntı yaşadığı iddia edilen bir firmanın bu başarıya ulaşması tebrik edilesi bir durum.

