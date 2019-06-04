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"Mayıs ve haziranda satılan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrılan Taşköprü sarımsağında temmuz ayında yapılacak hasat için üreticiler gün sayıyor - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur: - "Taşköprü sarımsağı ismi kullanılarak satış yapılıyor. Mayıs ve haziran ayında satılan sarımsaklar kesinlikle Taşköprü sarımsağı değildir"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da üreticiler Taşköprü sarımsağının hasadı için temmuz ayını bekliyor.

Taşköprü'de 25 bin dekar alanda yılda ortalama 25 bin ton sarımsak üretiliyor. Şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı temmuz ayında yapılıyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, coğrafi işaret olarak tescil edilen Taşköprü sarımsağının ismi kullanılarak haziran ayında sarımsak satıldığını belirterek, "Mayıs ve haziran ayında satılan sarımsaklar kesinlikle Taşköprü sarımsağı değildir." dedi.

Butur, Taşköprü sarımsağının görüntüsünün ve aromasının farklı olduğunu ifade etti.

Taşköprü sarımsağının Kastamonu'ya has bir ürün olduğuna işaret eden Butur, "Türkiye'nin her tarafında ve yurt dışında Taşköprü sarımsağı olarak bilinir. Kastamonu sarımsağının sapı incedir. Diğer sarımsakların biraz daha kalındır, pırasaya benzer." dedi.

Sarımsak üreticisi Cengiz Turgut da Taşköprü sarımsağının aromasının çok yoğun olduğunu belirtti.

Diğer türlerin 2-3 ayda bozulduğunu dile getiren Turgut, "Tüketici sarımsak hasadına temmuz ayında başladığımızı bilmiyor. Maalesef mayıs ve haziran ayında Türkiye'mizin birçok yerinde 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' adı altında sarımsak satılıyor. Bu bizim sarımsağımız değil. Bizim sarımsağımız Temmuz ayının 15'i gibi piyasaya giriyor. Bu tarihe kadar satılan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı değil." diye konuştu.

Üretici Mehmet Ala da Taşköprü sarımsağını tercih eden tüketicilerin temmuza kadar beklemelerini istedi.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliğinde tarım danışmanı olarak çalışan ziraat mühendisi Özkan Özdemir de Taşköprü sarımsağının kabuk renginin beyaz, diş aralığının daha sıkı olduğunu belirterek, "Selenyum elementi en yüksek olan Taşköprü sarımsağıdır. Kokusu daha keskindir. Raf ömrü 8-10 ay olabilmektedir. Sarımsağımız diğer sarımsaklara göre en üstün kalitededir." dedi.

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hasat Haziran KASTAMONU Sarımsak Taşköprü

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