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Maymun 12 günlük bebeği öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maymun, annesinin kucağındaki 12 günlük bebeği kaçırarak öldürdü.

Maymun 12 günlük bebeği öldürdü

Hindistan’da maymunlar bu kez bir bebeğin ölümüne neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Agra şehrinde, bir maymun eve girip annesinin emzirdiği Arush adındaki bebeği kaçırdı. Annenin çığlıklarını duyan komşuların 12 günlük bebeği kurtarmak için maymuna taş attıkları, ancak maymunun bebeğe saldırmasına engel olamadıkları belirtildi.

Bebeğin babası ise yaptığı açıklamada, “Evin kapısı açıktı. Eşim oğlumuzu emziriyordu. Bir maymun aniden evimize girdi ve bebeği boynundan yakaladı. Bir süre kovaladıktan sonra maymun oğlumuzu komşumuzun çatısına bıraktı. Ancak çok geçti. Arush, ağır yaralanmıştı ve nabzı atmıyordu” dedi. Bebeğin iki yıldır evli olan çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, aynı maymunun bebeği kaçırmadan yaklaşık 15 dakika önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırmaya çalıştığını belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, bebeğin kafatasında ve boynuna ciddi yaralanmalar olduğu ifade edildi.

Nisan ayında Orissa eyaletinde bir maymun, girdiği evdeki bebeği, annesinin tüm çabalarına rağmen kaçırmıştı. Bebeğin cansız bedeni, ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunmuştu.

Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'de çok sık maymun saldırıları yaşanıyor. Hükümet verilerine göre 2016 yılında şehirde 268 maymun saldırısı kaydedildi.

Hindistan hükümeti, bu yıl şehirdeki maymunlar da dahil olmak üzere vahşi hayvanların sayısını kontrol altına almak için kısırlaştırma operasyonunun başlatılmasını onayladı.

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