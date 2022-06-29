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Maymun çiçeği: ABD'de virüse maruz kaldığını düşünen herkese aşı

29.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) maymun çiçeği salgınını durdurmak için eyaletlere on binlerce maymun çiçeği aşısı göndermeye başladı.

Maymun çiçeği: ABD'de virüse maruz kaldığını düşünen herkese aşı

Bugüne kadar yalnızca virüse maruz kaldığı bilinen kişilere aşı tavsiye edilirken bugünden itibaren virüse maruz kaldığından şüphelenen herkes aşı yaptırabilecek.

Ülkenin sağlık yetkilileri Salı günü düzenlenen basın toplantısında, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın 56 bin doz Jynneos aşısını hemen dağıtacağını açıkladı. Önümüzdeki haftalarda buna 250 bin doz daha eklenecek.

Yaz-sonbahar döneminde bu sayının 1,25 milyon doza yükseltilmesi planlanıyor.

ABD'nin bugünkü Jynneos aşısı stoğu 64 bin doz ve hastalığın en hızlı yayıldığı bölgelerde yetersiz kalıyor. New York ve Washington eyaletlerinde bu hafta başında aşı dağıtımı başlamış ancak stoklar hızla tükenmişti.

Aşı Danimarkalı Bavarian Nordic şirketi tarafından üretiliyor.

Çiçek hastalığı için geliştirilen daha eski bir aşı olan ACAM2000'in Jynneos stoklarının bitmesi durumunda kullanılabileceği belirtiliyor ancak yetkililer bu aşının yan etkiler açısından daha riskli olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Jynneos, ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış bir aşı ve virüsün halihazırda bulaştığı kişilerde enfeksiyonu durdurabiliyor.

Ülkede maymun çiçeğini tespit etmekte kullanılan testlere erişimi artırmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi ve aşı tavsiye edilen kişilerin kapsamı da genişletildi.

ABD'de hükümetin en son yönergesiyle maymun çiçeğine maruz kaldığına inanan herkesin aşı olması tavsiye ediliyor.

Yeni tavsiye maymun çiçeği teşhisi konan biriyle yakın temasta bulunanları, cinsel partnerine maymun çiçeği teşhisi konanları ve yakın zamanda birden fazla cinsel ilişki partneri olan erkekleri kapsıyor. Bunun yanında maymun çiçeği bulaşma riskinin olduğu bilinen bir yerde cinsel ilişkiye giren erkeklerin de aşı olması tavsiye ediliyor.

Maymun çiçeği kaşıntılı döküntülere sebep oluyor

Bundan önce, aşılar yalnızca hastalığa maruz kalan kişilere yapılıyordu.

ABD'de bugüne kadar 306 vaka kaydedildi; virüsle bağlantılı ölüm vakası henüz tespit edilmedi ancak yetkililer gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği konusunda uyardı.

Normalde yalnızca Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü, son dönemde şaşırtıcı bir hızla ABD ve Avrupa'yı kasıp kavuruyor.

Geçen aydan bu yana 49 ülkede 4 bin 700'den fazla vaka rapor edildi.

Maymun çiçeği insandan insana kolaylıkla geçmiyor ancak cilt, giysi, yatak takımı ve havlu üzerinden yakın temasla bulaşabiliyor. Enfeksiyonlar normalde 14 ila 21 gün arasında kendiliğinden geçiyor.

ABD'de bugüne kadar maymun çiçeği vakalarının çoğu, hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görüldü, ancak yetkililer, herkesin bu virüse yakalanabileceğini vurguluyor.

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Aşı
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