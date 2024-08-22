HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Maymun çiçeği aşısı' sözleri... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu!

'Maymun çiçeği aşısı' sözleri... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu!

22.08.2024 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

'Maymun çiçeği aşısı' sözleri... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

AA-20240822-35461427-35461425-M_CICEGI_VIRUSUYLE_ILGILI_ACIKLAMALARI_NEDENIYLE_PROF_DR_CEYHAN_HAKKINDA_SUC_DUYURUSUNDA_BULUNULDU

Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

AA-20240822-35461427-35461426-M_CICEGI_VIRUSUYLE_ILGILI_ACIKLAMALARI_NEDENIYLE_PROF_DR_CEYHAN_HAKKINDA_SUC_DUYURUSUNDA_BULUNULDU

Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ceyhan Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı
En Çok Okunan Haberler
260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti

260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti

Bu sübyancıya iyi bakın! 18 suç kaydı var sokak ortasında hamile kadın dövüyor, talihsiz kadın 14 yaşından beri bu Yılmaz Akman isimli bu caniyle birlikte...

Bu sübyancıya iyi bakın! 18 suç kaydı var sokak ortasında hamile kadın dövüyor, talihsiz kadın 14 yaşından beri bu Yılmaz Akman isimli bu caniyle birlikte...

Bunun adı resmen piyango! Premier Lig devinden G.Saray'a teklif

Bunun adı resmen piyango! Premier Lig devinden G.Saray'a teklif

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bolu'da dehşete düşüren görüntüler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bolu'da dehşete düşüren görüntüler

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.