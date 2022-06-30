Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Peki Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri merak konusu oldu.

İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. Belirtiler geçmiş dönemde büyük salgınlara yol açmış olan çiçek hastalığı ile benzerlik gösterse de biraz daha farklı şekilde seyreder. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler

Yorgunluk hali

Üşüme ve titreme

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler

MAYMIN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türüdür. Variola (VARV), sığır çiçeği ve vaksinya virüslerini içeren insan ortopoks virüslerinden biridir. Çiçek hastalığının doğrudan atası ya da akrabası değildir ancak iki hastalığın benzer sonuçları vardır. Maymun çiçeği virüsünde hastalarda çiçek hastalığına göre daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı görülür.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL GEÇER?

Maymun çiçeği insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir. Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Tüm hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi, korunmanın en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için eller düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra eller temizlenene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir. Bunun haricinde doğada vakit geçiren insanlar da dikkatli olmalıdır. Ölü hayvanlar da dahil olmak üzere başıboş ve vahşi hayvanlara yaklaşılmamalıdır. Doğada görülen ve sağlıklı gözükmeyen hayvanlara kesinlikle temas edilmemelidir. Kemirgenler hastalığın önemli bir bulaşma yolu olduğundan fare gibi hayvanların girip çıktığı tespit edilen alanlar varsa bunlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Böyle alanlarda saklanan gıda maddeleri mevcut ise bunlar da imha edilmelidir. Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan, ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bu bireylerin kullandığı giysiler, havlu ve yatak örtüsü gibi ürünlere de temas edilmemeli ya da ortak kullanım var ise derhal sonlandırılmalıdır.

