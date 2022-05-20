HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Maymun çiçeği hastalığı dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için bütün ülke teyakkuza geçti

Maymun çiçeği hastalığı dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için bütün ülke teyakkuza geçti

20.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den sonra ABD’de de görülmeye başlayan maymun çiçeği (Monkeypox) hastalığı dalga dalga yayılıyor. İngiltere’de şimdiden salgın olarak adlandırılmaya başlanan hastalık için yetkililer teyakkuza geçti. Yeni bir salgınla karşı karşıla kalmak istemeyen İngilizler, bütün ülkeyi didik didik araştırarak hastalığın nedenini aramaya başladı. Maymun çiçeği salgınını başlamadan bitirmek isteyen yetkililerin ilk durağı eşcinsel mekanlar ve kaplıcalar oldu.

Maymun çiçeği hastalığı dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için bütün ülke teyakkuza geçti

Önce İngiltere’de tespit edilen sonrasında ise ABD’de görülmeye başlanan maymun çiçeği (Monkeypox) hastalığı panik yaratmaya başladı. İngiltere’de vaka sayısı arttıkça yetkililer işi daha sıkı tutmak için araştırmalarını da derinleştirdi. İngiliz basını maymun çiçeği salgını olarak adlandırdığı durumla ilgili yoğun bir şekilde bilgi geçiyor.

a

İngiltere’de tespit edilen son 4 kişinin eşcinsel olması, araştırmaların odağını eşcinsel mekanlarına çevirdi. Virüs görülen ilk üç kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son dört vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.

İNGİLTERE’DE DOKUZ VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere’de şimdiye kadar 9 vaka resmi olarak tespit edildi. İlk vakanın Nijerya’ya seyahate giden bir İngiliz olduğu duyurulmuştu. Yetkililer son 4 vakanın eşcinsellerden oluşması nedeniyle hedeflerini eşcinsel mekanlarına çevirdiklerini belirtti.

b

TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Avrupa genelinde yaşanan gelişmelere göre; İspanya'da yedi gey veya biseksüel erkeğin testi pozitif çıkarken, Portekiz’de çoğunlukla genç erkekleri içeren dokuz vaka tespit edildi. Ayrıca, hastaların çoğunun birbiriyle bağlantılı olmadığı göz önüne alındığında, maymun çiçeğinin şu anda bildiğimizden çok daha yaygın olabileceğine dair korkular da var.

UYARI YAYINLADILAR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), erkekleri yüzlerinde veya cinsel organlarında gelişen döküntülere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

c

İngilizler tespit edilen vakaları ve bulaş kişilerle iletişim halinde olmak için bir ekip kurdu. Özellikle cinsel temaslarda bulunan, kaplıca veya sauna gibi yerlere gidenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundular.

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MONKEYPOX) NEDİR?

Maymun çiçeği (Monkeypox), Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinde enfekte vahşi hayvanlardan bulaşabilen nadir bir viral enfeksiyondur. İngiltere’de şimdiye kadar 9 vaka tespit edilirken, İspanya'da Çarşamba günü 23 kişide maymun çiçeği semptomları görüldüğü açıklandı. Portekiz'de 15 şüpheli vakanın araştırıldığı duyuruldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler varÇürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var
Mayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründüMayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründü
20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Boyutu küçük etkisi öldürücü

Boyutu küçük etkisi öldürücü

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.