Maymun Çiçeği için aylar önce uyarmıştı! Yusuf Güney 'Ne alimim ne dervişim' diyerek yeni tehlikeyi duyurdu

MYNET-Astral seyahat açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Yusuf Güney son günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısını yaptığı Maymun Çiçeği virüsü hakkındaki sözleriyle gündemdeydi.

Haftalar önce Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti. Küresel acil durum ilanının ardından Yusuf Güney'in "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

'NE ALİMİM NE DERVİŞİM...'

Yusuf Güney şimdi de astral seyahat hakkında açıklamalarda bulunarak

'Bazı şeyler iyice bozulmaya başladı farkında mısınız? Eski dünya kalmadı. Ne alimim ne dervişim ne de başka bir şeyim. Ben seçtim bu yolu. Böyle yukarıdan bir vahiyde inmedi' dedi.

'BU FELAKET TELLALILIĞI DEĞİL'

Maymun Çiçeği virüsünü aylar önce bilen Güney şimdi de 'Çok kısa zaman içerisinde çok değişik şeyler yaşayacağız' diyerek 'Bu felaket tellalılığı değil. Sivrisineklere dikkat edin. Genetikleri bozulmuş ve kodlanmış sivrisineklerle beraber çok fazla insan ölecek' diyerek uyarılarda bulundu.