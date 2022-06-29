Maymun Çiçeği için ‘Yüksek Risk Grubu’ Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeğinin dünya çapında "sürekli bulaşıyor olmasının" virüsün hamile kadınlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve çocuklar gibi yüksek riskli grupları etkileyebileceğini bildirdi.

WHO bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'deki iki vaka dahil enfekte olan çocuklarla ilgili raporları incelediğini, İspanya ve Fransa'da bildirilen vakaları da takip ettiğini söyledi. Çocuklarda görülen vakaların hiçbirinin ağır olmadığı kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsü, Afrika'da endemik olduğu ülkeler dışında 50'den fazla yeni ülkede tespit edildi. WHO, bu ülkelerde de vakaların yükseldiğini belirterek testlerin arttırılması çağrısında bulundu.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün Cenevre'den yaptığı çevrimiçi brifingde, "Sürekli bulaşmadan endişe duyuyorum çünkü bu virüsün yerleşmekte olduğunu ve çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve hamile kadınlar gibi yüksek risk gruplarına geçebileceğini gösteriyor" dedi.

WHO’nun verilerine göre, salgının başladığı Mayıs ayından bu yana, büyük ölçüde Avrupa'da erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında 3 bin 400'den fazla maymun çiçeği vakası ve bir can kaybı bildirildi. Ayrıca bu yıl, hastalığın daha sık yayıldığı ülkelerde bin 500'den fazla vaka ve 66 ölüm kayda geçti.

WHO geçen hafta salgının, henüz en yüksek alarm seviyesi olan kamu sağlığı acil durumunda olmadığına karar verdi. Ancak Tedros, örgütün salgını yakından takip ettiğini ve durumun hala böyle olup olmadığını değerlendirmek için komiteyi "mümkün olan en kısa sürede" yeniden toplayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı örgüt ayrıca, aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu ülkelerin, maymun çiçeğine karşı da koruma sağlayan çiçek aşısı stoklarını paylaşmak istediklerini bildirmelerinin ardından, aşıların daha adil bir şekilde dağıtılması için bir mekanizma üzerinde çalıştığını duyurdu.

ABD aşıları arttırarak önlem almaya çalışıyor

Öte yandan ABD hükümeti, önümüzdeki aylarda eyaletlere yüz binlerce aşı dozu göndererek maymun çiçeğinin yayılmasını önleme çabalarını hızlandırıyor, en çok risk altında olanlara erişimi genişletiyor ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere arzı arttırıyor.

Dün açıklanan plan, bulaşmanın en yüksek olduğu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde maymun çiçeğini önlemek için Bavarian Nordic firmasının Jynneos aşısının dozlarına şimdiye kadar sınırlı olan erişimin hızla genişletilmesini içeriyor.

Eyalet ve yerel sağlık daireleri ayrıca, çok daha fazla tedarik edilen ancak daha fazla yan etkisi olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar dahil herkes tarafından kullanılamayan Emergent BioSolutions'ın aşısından da sipariş edebilecek.

Yetkililer, Biden yönetiminin önümüzdeki haftalarda ulusal stoktan eyaletlere ve bölgelere 296 bin doz Jynneos tahsis edeceğini, 56 bininin hemen, 1,6 milyon dozun ise gelecek aylarda kullanıma sunulacağını söyledi.

ABD’de 306 maymun çiçeği vakası kayda geçti. Ağrılı deri lezyonları çıkaran ve çiçek hastalığına bağlı viral bir enfeksiyon olan virüsün hızla yayılmasından endişe ediliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ek tedarik sağlandıkça, çabalarımızı daha da genişleteceğiz ve aşıları daha geniş bir nüfus için kullanılabilir hale getireceğiz" dedi.

Aşı dağıtımı için yeni strateji

ABD’de sağlık yetkilileri daha önce aşıyı, teyit edilmiş bir maymun çiçeği vakası geçirmiş bir kişiyle doğrudan teması olan bireylere sunmaya odaklanmıştı.

CDC'nin Yüksek Önem Arz Eden Patojenler ve Patoloji Bölümü Müdür Yardımcısı Jennifer McQuiston, yeni stratejinin bu tanımı varsayılan temasları da kapsayacak şekilde genişleteceğini söyledi.

Bu kişiler arasında maymun çiçeği teşhisi konmuş biriyle yakın temasta bulunanlar, cinsel partnerine maymun çiçeği teşhisi konduğunu bilenler ve yakın zamanda maymun çiçeği olduğu bilinen bir yerde veya maymun çiçeğinin yayıldığı bir bölgede birden fazla partneri olan erkeklerle seks yapan erkekler yer alacak.

Biden yönetimi yetkilileri, stratejinin ilk aşamasının amacının hastalığın yayılmasını yavaşlatmak olduğunu söyledi.

