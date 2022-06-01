HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti

Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti

01.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini söyledi. Dünya genelinde ise vaka sayıları artıyor.

Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini söyledi. Dünya genelinde ise vaka sayıları artıyor.

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkede maymun çiçeği vakası görüldü. Avrupa'da 300'ü aşkın kişiye hastalık teşhisi kondu ya da hasta olduğundan şüpheleniliyor.

Dün Norveç Toplum Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki ilk vakayı açıkladı. Bu kişinin yakın zamanda yurt dışına çıktığı kaydedildi.

Hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'nın dışında vaka sayılarının en yüksek olduğu yerler İber Yarımadası ve İngiltere. Ancak hastalık nedeniyle şimdiye kadar hastaneye yatan olmaması sevindirici olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık'ta dün vaka sayısının 179'a çıktığı bildirildi.

Ülkelerin sağlık yetkililerinin bugünkü açıklamalarına göre, vaka sayısı bir günde İspanya'da 132'den 142'ye, Portekiz'de ise 100'den 119'a yükseldi.

Cebelitarık'ta ise İspanya'da yaşayan bir İngiliz'de maymun çiçeği görüldü.

İtalya'da ise sağlık bakanlığı bugün vaka sayısının 20'ye çıktığını ve önümüzdeki günlerde artmaya devam etmesini beklediklerini söyledi. Rai Radio 1'e konuşan Pierpaolo Sileri, 20 kişiden 19'una hastalığın birinci dereceden bulaştığını ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi 29 Mayıs'da yılın başından bu yana ülkede 21 vakanın doğrulandığını açıkladı.

https://www.youtube.com/watch?v=BZ5DoNEByIM

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklamaABD'den Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklama
Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...
Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!
Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

İlginizi Çekebilir

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.