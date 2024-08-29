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  4. Maymun Çiçeği konuşulurken şimdi de listeria virüsü çıktı! ABD'de 9 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı artıyor

Maymun Çiçeği konuşulurken şimdi de listeria virüsü çıktı! ABD'de 9 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı artıyor

29.08.2024 22:06
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Tüm dünya, giderek yayılan Maymun Çiçeği hastalığı endişesine kapılırken ABD'den gelen haber ise daha da korkuttu. Ülkede dokuz kişi listeria virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Virüsü taşıyan 57 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Peki bu hastalık nasıl bulaştı? İşte tüm detaylar...

Maymun Çiçeği hastalığı ülkeleri alarm durumuna geçirirken, şimdi die listeria virüsü ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Boar's Head markalı şarküteri etinden yiyen 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

2011 YILINDAN BU YANA ABD'DE GÖRÜLEN EN BÜYÜK SALGIN

Ülke genelindeki listeria salgını nedeniyle 57 kişi de hastanede tedavi altına alındı. CDC, bu salgının 2011 yılından bu yana ABD’de görülen en büyük listeria salgını olduğunu aktardı.

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ÖLÜM VAKALARI ARTTI

Ölüm vakalarının bildirildiği eyaletler ise, Florida, Tennessee, New Mexico, New York, Güney Carolina, Illinois, New Jersey ve Virginia olarak belirtildi. Merkez, geri çağrılan ürünleri tüketmekten kaçınma ve etiketlerdeki 'EST. 12612' veya 'P-12612' numaralara dikkat etme çağrısında bulundu.

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi’ne (FSIS) göre, Boar's Head ve Old Country markaları altında yer alan jambon, sucuk, pastırma ve sosis dahil 70’den fazla ürünü içeren en az 3 milyon kilogram et geri çağrıldı. Ürünler, 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretildi. Geri çağrılan ürünler, ülke çapında dağıtıldı veya Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama’ya ihraç edildi.

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LİSTERİA NASIL BULAŞIYOR?

Listeria hastalığı, 'Listeria monocytogenes' bakterisinin bulunduğu gıdaların tüketilmesiyle bulaşan bir hastalıktır. ABD’de gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde listeria, her yıl tahmini bin 600 enfeksiyon ve 260 ölümle 3. sırada yer alıyor.Hamileler, yeni doğanlar, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf kişiler hastalanma riski altında bulunurken, hastalığın belirtileri ateş, kas ağrıları, denge kaybı, kasılmalar ve bağırsak sorunları oluyor. Bazı kişilerde ise semptomların görülmesi 10 haftayı bulabiliyor.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
virüs abd
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