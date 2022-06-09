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Maymun çiçeği paniği! Meksika'da hastaneden kaçıp ABD'ye gitti

09.06.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada koronavirüsün ardından maymun çiçeği paniği yaşanıyor. Meksika'da tespit edilen ilk maymun çiçeği vakasının hastaneden kaçtığı bildirildi. Gizlice merkezden ayrılan 48 yaşındaki ABD uyruklu kişinin ABD'nin Dallas şehrine gittiği ortaya çıktı.

Maymun çiçeği paniği! Meksika'da hastaneden kaçıp ABD'ye gitti

Dünyadan maymun çiçeği ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Meksika'da 29 Mayıs'ta tespit edilen ilk vakanın hastaneden kaçıp ABD'ye gittiği belirlendi. Hastaneden kaçan kişi tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

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GİZLİCE MERKEZDEN AYRILDI

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kentindeki tıp merkezinde tedavi gören 48 yaşındaki ABD uyruklu kişi gizlice merkezden ayrıldı.

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Jalisco Sağlık Bakanlığı, hastanın maymun çiçeği belirtileri göstermesinin ardından başlangıçta; öksürük, titrem ve yüzünde, boynunda, gövdesinde yaralar olduğunu belirtti.

"ÜNİTEDEN KAÇTI"

Sekreterlikten yapılan açıklamada, "Bu hastalık şüphesi göz önüne alındığında, numuneleri alması ve kendisini izole etmesi talimatı verildi, ancak reddetti ve üniteden kaçtı." ifadesine yer verildi.

ABD'YE GERİ DÖNDÜ

Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi.

ABD'nin Dallas şehrine gittiği anlaşılan hasta, tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Kaynak: AA


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