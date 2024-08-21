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  4. 'Maymun Çiçeği' salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan yeni açıklama

'Maymun Çiçeği' salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan yeni açıklama

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
21.08.2024 14:22
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan son dakika maymun çiçeği açıklaması geldi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini kaydederek, "Şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok." açıklamasını yaptı.

'Maymun Çiçeği' salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:

Böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz.

Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Maymun Çiçeği hastalığı
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