Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç oldu? Maymun Çiçeği vakası Türkiye'de hangi illerde görüldü? Bakan Koca açıkladı!

Maymun Çiçeği ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Söz konusu açıklamanın ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç oldu? Maymun Çiçeği vakası Türkiye'de hangi illerde görüldü? İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü belirtmişti.

Bakan Koca, 2 Ağustos 2022 Salı günü maymun çiçeği vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." ifadelerini kullandı.

Maymun Çiçeği virüsünün hangi illerde görüldüğüne dair henüz açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE AÇISINDAN PANDEMİ RİSKİ TAŞIYOR MU?

Bakan Koca, yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır."

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtileri merak ediliyor. Hastalıkta kuluçka süresi, yani riskli temastan semptomların başlangıcına dek olan süre 6-14 gün civarı değişmektedir. Fakat bu süre 5-21 gün arasında da değişiklik gösterebilir. Bir hayvan ısırığı ya da hayvan tarafından tırmalanma durumu olan kişiler, dokunma veya temas yoluyla hastalığa yakalananlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir.

Virüsün belirtileri ise şöyle sıralanabilir:



-Ateş,

-Sırt ağrısı,

-Kas ağrıları,

-Yoğun baş ağrısı,

-Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi),

-Şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi de 0-5 gün civarında sürmektedir.

Lenfadenopati, hastalığın başlangıcında benzer görünebilen diğer hastalıklarla (çiçek hastalığı, suçiçeği, kızamık) karşılaştırıldığında bu virüsün ayırt edici bir özelliği olmaktadır.

Deri döküntüsü de hastalığın belirtileri arasında olup, genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlamaktadır. Döküntü, gövdeden daha çok yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşma eğilimi göstermektedir. Hastalığın boyutuna göre döküntü farklı bölgelerde de görülebilmektedir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TANISI NASIL KONULUR?

Hastalığın tanısında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), doğruluğu ve duyarlılığı göz önüne alındığında tercih edilen laboratuvar testi olmaktadır. Ayrıca mümkün olduğunda biyopsi de bir seçenek olmaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın tedavisinin olup olmadığı ise merak ediliyor. Geliştirilen bazı antivirallerin (tecovirimat, brincidofovir, cidofovir) kesin olmamakla birlikte maymun çiçeği hastalığında etkili olabileceği ifade edilmektedir. Maymun çiçeği hastalığı için semptomları hafifletmek, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım ve destekleyici tedavi mutlaka verilmelidir. Ayrıca sekonder bakteriyel enfeksiyonlar etkene özgü ve uygun olarak tedavi edilmelidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN AŞISI VAR MI?

Bakanlığın kaynaklarında bulunan bilgilere göre, çiçek hastalığına karşı yapılan aşılama, maymun çiçek hastalığını önlemede yaklaşık %85 oranında etkili olmakta. Bu sebeple, öncesinde çiçek aşısı olan kişiler hastalığı daha hafif olarak atlatabilirler veya hastalıktan korunabilirler. Günümüzde çiçek aşıları klinik kullanıma sunulmuş durumda değildir.



