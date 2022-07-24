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Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, öldürür mü? DSÖ acil durum ilan etmişti! Maymun Çiçeği virüsü tedavisi var mı?

24.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülen Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri, tedavisi ve aşısının olup olmadığı merak ediliyor. Son olarak DSÖ Maymun Çiçeği virüsü için küresel acil durum ilan etmişti. Gelişmenin ardından hastalığın detayları sorgulanıyor. Peki Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, öldürür mü? Maymun Çiçeği virüsü tedavisi var mı? İşte hastalık ile ilgili merak edilenler...

Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, öldürür mü? DSÖ acil durum ilan etmişti! Maymun Çiçeği virüsü tedavisi var mı?

Koronavirüs pandemisi sonrası, Maymun Çiçeği virüsü dünya gündeminde yer alıyor. İlk kez Afrika'da ortaya çıkan virüs ile ilgili son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden acil durum ilanı gelmişti. Hastalığın belirtileri arasında ateş, lenf bezleri şişmesi gibi çeşitli semptomlar yer alsa da, kesin ve doğru tanının sağlık kuruluşlarında yapıldığı biliniyor. Peki Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, öldürür mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtileri merak ediliyor. Hastalıkta kuluçka süresi, yani riskli temastan semptomların başlangıcına dek olan süre 6-14 gün civarı değişmektedir. Fakat bu süre 5-21 gün arasında da değişiklik gösterebilir. Bir hayvan ısırığı ya da hayvan tarafından tırmalanma durumu olan kişiler, dokunma veya temas yoluyla hastalığa yakalananlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir.

Virüsün belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

-Ateş,
-Sırt ağrısı,
-Kas ağrıları,
-Yoğun baş ağrısı,
-Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi),
-Şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi de 0-5 gün civarında sürmektedir.

Lenfadenopati, hastalığın başlangıcında benzer görünebilen diğer hastalıklarla (çiçek hastalığı, suçiçeği, kızamık) karşılaştırıldığında bu virüsün ayırt edici bir özelliği olmaktadır.

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Deri döküntüsü de hastalığın belirtileri arasında olup, genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlamaktadır. Döküntü, gövdeden daha çok yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşma eğilimi göstermektedir. Hastalığın boyutuna göre döküntü farklı bölgelerde de görülebilmektedir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TANISI NASIL KONULUR?

Hastalığın tanısında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), doğruluğu ve duyarlılığı göz önüne alındığında tercih edilen laboratuvar testi olmaktadır. Ayrıca mümkün olduğunda biyopsi de bir seçenek olmaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Geliştirilen bazı antivirallerin (tecovirimat, brincidofovir, cidofovir) kesin olmamakla birlikte maymun çiçeği hastalığında etkili olabileceği belirtilmektedir. Maymun çiçeği hastalığı için semptomları hafifletmek, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım ve destekleyici tedavi verilmelidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar etkene özgü ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN AŞISI VAR MI?

Bakanlık kaynaklarında yer alan bilgiye göre, çiçek hastalığına karşı aşılamanın, maymun çiçek hastalığını önlemede yaklaşık %85 oranında etkili olduğu birkaç gözlemsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu nedenle, öncesinde çiçek aşısı olanlar hastalığı daha hafif geçirebilirler ya da hastalıktan korunabilirler. Bugün artık, çiçek aşıları klinik kullanıma sunulmuş durumda değildir.

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