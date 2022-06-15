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Maymun çiçeği virüsü: Birleşik Krallık'ta vaka sayısı 82'ye çıktı

15.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'taki maymun çiçeği vaka sayısı 82'ye yükseldi. Bugün itibarıyla Galler'de 1; Kuzey İrlanda'da 1 ve İskoçya'da 2 yeni vaka tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü: Birleşik Krallık'ta vaka sayısı 82'ye çıktı

Galler'de ve Kuzey İrlanda'da da ilk maymun virüsü vakaları belirlendi.

İskoçya'daki yetkililer hastalığın bulaştığı kişilerin yakın zamanda seyahat ettiklerini ve uygun tedavinin uygulandığını açıkladı.

İskoçya Halk Sağlığı Birimi Direktörü Dr. Nick Phin, "Bu enfeksiyonların kaynağını bulmak için" Birleşik Krallık'taki sağlık kurumlarının birlikte çalıştığını söyledi.

Dr. Phin, "Bu tür bulaşıcı hastalıklarla başa çıkmak için köklü ve sıkı enfeksiyon kontrol prosedürlerimiz var ve bunlara kesinlikle uyuluyor." dedi ve "genel bir salgın riskinin düşük" olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu vakalardaki artışın "ciddi ve endişe verici" olduğunu fakat ülke genelinde riskin düşük olduğunu belirtmişti.

Avrupa Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Dr. Andrea Ammon da ülkelerin çiçek aşısı stoklarını gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Nüfusun büyük kısmına aşı yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Ammon, birden fazla seks partneri olanların daha fazla risk altında olduğunu da ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son günlerde bazı ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü vakalarının kontrol edilebilir düzeyde olduğunu açıkladı.

Kamuoyunun virüsle ilgili sorularını yanıtlayan WHO'nun uzmanlarından epidemiyolog Maria Van Kerkhove, "Amacımız virüsün insandan insana geçmesini önlemek" dedi.

WHO yetkililerinden Rosamund Lewis de, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

Rosamund Lewis, "Virüs değişmeme eğiliminde" dedi.

Lewis şu ana kadarki verilerin, çiçek aşısının, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Lewis, herkesin maymun çiçeği aşısı yaptırması gereken bir durum olmadığını da ekledi.

Normalde sadece Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsüne son günlerde Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 100'den fazla kişide rastlanmıştı.

Belçika'daki tüm vakaların, çoğu erkek 10 bin kişinin katıldığı üç günlük bir fetiş festivaliyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

AYRIMCILIK UYARISI

WHO Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışmanı Andy Seale, hastalığın herhangi bir cinsel yönelimle ilişkili olmadığını, bu yüzden toplumdaki bazı grupların etiketlenmesine karşı çıkmak gerektiğini söyledi.

Andy Seale, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin cinsel sağlık konusunda daha dikkatli olduğunu ve kliniklere daha sık başvurmaları nedeniyle bu gruptaki vaka sayısının daha yüksek şekilde kayıtlara geçmiş olabileceğini de vurguladı.

Seale, bugüne kadar daha çok Afrika ülkelerinde görülmesi nedeniyle haber fotoğraflarında siyahların fotoğraflarının kullanıldığını, bunun da benzer bir etiketlemeye yol açabileceğini vurguladı.

Son olarak İngiltere'de maymun virüsü riski taşıyanlardan 21 gün izole olmaları istenmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün virüsle ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar elde edilen sonuçlar çok ciddi bir duruma işaret etmiyor. Ancak dikkatli olmamız gerek. Bu önemli" dedi.

İngiltere'de cinsel sağlık kliniklerinde maymun çiçeği hastalarına bakmış sağlık çalışanlarından 21 gün boyunca izole olmalarının istenmesi, cinsel sağlık kliniklerindeki diğer hastaların yeterli hizmete ulaşamamama ihtimali nedeniyle endişeye yol açtı.

Hollanda'da ise maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı altıya çıktı, Halk Sağlığı Enstitüsü bu sayının süren testler sonrası artabileceğini açıkladı.

Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" demişti.

Son gelişmeler, çiçek aşısı ve ilacı üreten şirketlerin hisselerinin değer kazanmasına yol açtı.

SIGA Technologies'in hisseleri yüzde 7 artarken GoVax Labs'ın hisseleri de yüzde 40 yükseldi.

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WHO Dünya Sağlık Örgütü Birleşik Krallık
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