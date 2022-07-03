HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?

03.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?

Bazı Avrupa ülkelerinin ardından ABD, Kanada ve Avustralya'da da vaka sayıları artıyor.

Avrupa'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği İngiltere'de vaka sayısı 1000'i, ABD'de ise 300'ü aşmış bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla 49 ülkede en az 4.700 vaka kayıtlara geçti.

WHO, maymun çiçeğinin henüz küresel bir acil durum oluşturmadığını belirtiyor.

Ancak WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mevcut yayılmanın boyutu ve hızı" konusunda ciddi endişeler olduğuna dikkat çekti.

Maymun çiçeği virüsü hakkında neler biliniyor, yeni bir pandemi ihtimali var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR, NE KADAR YAYGIN?

Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.

Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

İngiltere'de hastalığın bulaştığı iki kişi Nijerya'ya seyahat etmişti. Bu nedenle daha hafif geçen Batı Afrika virüsünü kapmış olmaları muhtemel ancak durumları henüz doğrulanmadı.

Bildirilen üçüncü vaka, virüsün hastalardan bulaştığı bir sağlık çalışanıydı.

Diğer dört vakanın üçü başkent Londra'da ve biri İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü. Bunların birbirleriyle bilinen herhangi bir bağlantısı yok. Bu kişilerin yurt dışına seyahat etmedikleri için virüsü İngiltere'de kaptıkları düşünülüyor.

SEMPTOMLARI NELER?

Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ila 21 gün sürebiliyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

NE KADAR TEHLİKELİ?

Virüse yakalananlarda vakaların çoğu hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.

Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.

SALGINLAR NE KADAR YAYGIN?

Virüse ilk kez bir maymunda rastlandı. 1970'ten bu yana 10 Afrika ülkesinde salgınlar görüldü.

Afrika dışındaki ilk vakalar 2003 yılında ABD'de görülen salgınla kaydedildi. Hastalık, insanlara çayır köpeklerinden geçmişti. Köpeklereyse ülkeye ithal edilen küçük memelilerle taşınmıştı. Toplam 81 vaka bildirildi ancak bu vakaların hiçbiri ölümle sonuçlanmadı.

2017'de Nijerya, ülkenin resmi kayıtlara geçen son maymun çiçeği salgınından yaklaşık 40 yıl sonra, en büyük salgını yaşadı. 172 şüpheli maymun çiçeği vakası kayda geçti ve hastaların yüzde 75'inin 21 ila 40 yaşları arasındaki erkekler olduğu bildirildi.

TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok ancak salgınlar virüsün yayılmasının önüne geçilerek kontrol edilebiliyor.

Çiçek hastalığına karşı aşılamanın maymun çiçeği hastalığını önlemede yüzde 85 etkili olduğu kanıtlanmıştı. Aşı hala bazen kullanılabiliyor.

SALGIN OLASILIĞI VAR MI?

İngiltere'de halk sağlığı uzmanlarına göre ulusal bir salgın riski oldukça düşük.

Nottingham Üniversitesi'nden Moleküler Viroloji Profesörü Profesör Jonathan Ball, "Maymun çiçeği bulaşan bir kişiyle temasta bulunan 50 kişiden sadece birinin hastalığa yakalanması virüsün bulaşıcılığının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor" diyor ve ekliyor:

"Ülke çapında bir salgının eşiğinde olduğumuzu düşünmek yanlış olur."

İngiltere Halk Sağlığı Ulusal Enfeksiyon Servisi (PHE) Direktör Yardımcısı Doktor Nick Phin de maymun çiçeğinin insanlar arasında kolaylıkla yayılmadığını, bu nedenle salgın riskinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

PHE, hastalarla yakın temasta bulunanları takip ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı artıyorHollanda'da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı artıyor
Operasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyorOperasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyor
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Meteoroloji’den uyarı geldi! Hava adeta yanacak…

Meteoroloji’den uyarı geldi! Hava adeta yanacak…

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.