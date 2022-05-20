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Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

20.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır sorularının yanıtı, Avrupa'da birçok ülkede ortaya çıkan bu virüs sonrası araştırılmaya başladı. Monkeypox olarak da belirtilen maymun çiçeği virüsünün bulaşıcı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

İngiltere ve Portekiz'de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, tüm ülke genelinde büyük panik yaratmaya devam ediyor. Dünyada yayılmasının önüne geçilmesi için uğraş verilen virüsün, insandan insana bulaşıp bulaşmadığı merak ediliyor. Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi) ve sırt ağrısı gibi pekçok belirtisi bulunan hastalığın tedavisi var mı merak ediliyor. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur.

Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

Çoğu insan enfeksiyonu birincil olarak hayvandan insana bulaşmadan kaynaklanır. Yabani hayvanlarla, özellikle hasta veya ölü hayvanlarla, etleri, kanları ve diğer kısımları dahil, korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Ek olarak, hayvan eti veya parçaları içeren tüm yiyecekler yemeden önce iyice pişirilmelidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Kuluçka süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) genellikle 6 ila 13 gün arasındadır, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebilir.

Enfeksiyon iki döneme ayrılabilir:

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

Monkeypox genellikle 2 ila 4 hafta süren semptomları olan kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Şiddetli vakalar çocuklar arasında daha sık görülür. Maymun çiçeği virüsü vaka ölüm oranı genel popülasyonda %0 ile %11 arasında değişmektedir ve küçük çocuklar arasında daha yüksektir.

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