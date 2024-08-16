HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maymun çiçeği virüsü tüm yurtta endişe yarattı! Karabük Üniversitesi’nden ilk açıklama: ‘‘Büyük bir hassasiyet göstermekteyiz’’

Maymun çiçeği virüsü tüm yurtta endişe yarattı! Karabük Üniversitesi’nden ilk açıklama: ‘‘Büyük bir hassasiyet göstermekteyiz’’

16.08.2024 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Afrika’da ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü salgını Dünya’da infial yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü virüs nedeniyle acil durum düğmesine bastı. Birçok Afrika kökenli öğrenciyi bünyesinde barından Karabük Üniversitesi’nden ilk açıklama geldi. Açıklamada, toplum sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir duruma karşı büyük bir titizlikte incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü Ocak ayından bu yana görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle kıta genelinde acil durum ilan edildi. Türkiye'deki Afrika kökenli üniversite öğrenci yoğunluğunun olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken ve bölgeden çok sayıda öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde de açıklama geldi.

maymun1

" SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN VE İLGİLİ KURUMLARIN TALİMATLARINA UYGUN HAREKET EDİLİYOR "

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini duyurdu.

maymun3

"ÖĞRENCİLERİNİN VE HALKIMIZIN SAĞLIĞININ KORUMASINDA HASSASİYET GÖSTERMEKTEYİZ."

Karabük Üniversitesi’nde rektörlükten yapılan ilk açıklamada, öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade edildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

maymun2

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" diye duyurdu.

CHP: ‘GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI MI?’

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'un sığınmacı haritasına dikkat çekerek Türkiye'deki Afrikalı üniversite öğrenci yoğunluğuna işaret etti.
Tekin "Üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden Türkiye’ye binlerce öğrenci gelecek. Gereken önlemler alındı mı?" diye sordu.

maymun

TÜRKİYE'DE 61 BİN AFRİKALI ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Anadolu Ajansı'nın 2023 yılının Ekim ayında uluslararası vakıflardan paylaştığı verilere göre, Afrikalı öğrencilerin eğitim için tercih sıralamasında Türkiye 8. sırada bulunuyor. 2020'de 28 binden fazla Afrikalı öğrenci eğitim için tercih derken, 2023 yılında ise toplam 61 bin Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim aldı. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü
En Çok Okunan Haberler
Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

İzmir ve Bolu'da korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı

İzmir ve Bolu'da korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı

Katliam ilanı! 1 milyondan fazla insanın sıkıştığı yere saldıracaklar

Katliam ilanı! 1 milyondan fazla insanın sıkıştığı yere saldıracaklar

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sen mafya babası mısın?

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sen mafya babası mısın?

DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

Depremde karısını kaybetmişti gerçeği öğrenince şoke oldu!

Depremde karısını kaybetmişti gerçeği öğrenince şoke oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.