Maymun çiçeği virüsü tüm yurtta endişe yarattı! Karabük Üniversitesi’nden ilk açıklama: ‘‘Büyük bir hassasiyet göstermekteyiz’’

Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü Ocak ayından bu yana görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle kıta genelinde acil durum ilan edildi. Türkiye'deki Afrika kökenli üniversite öğrenci yoğunluğunun olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken ve bölgeden çok sayıda öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde de açıklama geldi.

" SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN VE İLGİLİ KURUMLARIN TALİMATLARINA UYGUN HAREKET EDİLİYOR "

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİNİN VE HALKIMIZIN SAĞLIĞININ KORUMASINDA HASSASİYET GÖSTERMEKTEYİZ."

Karabük Üniversitesi’nde rektörlükten yapılan ilk açıklamada, öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade edildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" diye duyurdu.

CHP: ‘GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI MI?’

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'un sığınmacı haritasına dikkat çekerek Türkiye'deki Afrikalı üniversite öğrenci yoğunluğuna işaret etti.

Tekin "Üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden Türkiye’ye binlerce öğrenci gelecek. Gereken önlemler alındı mı?" diye sordu.

TÜRKİYE'DE 61 BİN AFRİKALI ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Anadolu Ajansı'nın 2023 yılının Ekim ayında uluslararası vakıflardan paylaştığı verilere göre, Afrikalı öğrencilerin eğitim için tercih sıralamasında Türkiye 8. sırada bulunuyor. 2020'de 28 binden fazla Afrikalı öğrenci eğitim için tercih derken, 2023 yılında ise toplam 61 bin Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim aldı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır