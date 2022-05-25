HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü

25.05.2022 05:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da ilk kez maymun çiçeği virüsü vakaları tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü

Daha önce Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtalarında toplamda 18 ülke de daha vakalar bildirilmişti.

Bu sayının daha da artması beklenirken, uzmanlar virüsün genel nüfusa yayılma riskinin düşük olduğunu söylüyor.

Kızarıklık ve yüksek ateş gibi semptomların görüldüğü enfeksiyonlar genel olarak hafif seyrediyor.

BAE'deki sağlık yetkilileri tedavi altına alınan hastanın bir süre önce Afrika'nın batısına seyahat ettiğini duyurdu.

Yetkililer, herhangi bir salgınla mücadele için tamamen hazır olduklarını belirtti ve hastalığı tespit etmek adına erken gözetim protokollerinin yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), doğru müdahale ile virüsün kontrol altına alınması mümkün.

WHO'nun Küresel Bulaşıcı Tehlikelere Hazırlık Direktörü Sylvie Briand, Salı günü katıldığı bir konferansta ülkelere virüsün seviyesini ve nereye doğru gittiğini anlamak adına gözetimin artırılması çağrısı yaptı.

Salgınların normal olmayabileceğine değinen Briand, "Ancak kontrol edilebilir" dedi.

Şu ana kadar Afrika dışında 237 maymun çiçeği vakası bildirildi. Dünya çapında sağlık yetkilileri virüsün kontrol altına almak adına planlarını da açıklamaya devam ediyor.

Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıkladı.

Fransa'da ise üç vaka tespit edildi. Ülkedeki yetkililer, temaslı yetişkinleri odağına alan bir aşı kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, temasın ardından dört gün içerisinde aşı yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun gerekmesi durumunda 14 güne de çıkabileceği belirtildi.

İngiltere'de Salı günü 14 vaka daha bildirildi. Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı bununla birlikte 71'e yükseldi.

Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda ise seyahat bağlantısı görülmüyor.

İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

  • Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak,

  • Döküntülere ya da kabuklarına dokunmak,

  • Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak.

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf benzlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da Salgın Geri Dönecek KorkusuAlmanya'da Salgın Geri Dönecek Korkusu
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz'da...

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz'da...

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

İlginizi Çekebilir

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.