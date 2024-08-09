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  4. Maymun çiçeği virüsü vakaları haberleri sonrası Türkiye'de de harekete geçildi! "Gerekli tüm önlemler alındı"

Maymun çiçeği virüsü vakaları haberleri sonrası Türkiye'de de harekete geçildi! "Gerekli tüm önlemler alındı"

09.08.2024 14:09
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Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü varyantı küresel çapta endişe yarattı. Peki Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edildi mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları haberleri sonrası Türkiye'de de harekete geçildi! "Gerekli tüm önlemler alındı"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aşan ve Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü varyantı dünyanın gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığının gerekli önlemleri alındığı belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirmiştir" diyerek DSÖ'nün açıklaması hatırlatıldı.

Türkiye’de bu yıl herhangi bir maymun çiçeği vakası tespit edilmediği belirtilen açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir" dendi.

Yer: Afrika! Hızla yayılıyor, acil durum ilan edilecek Yer: Afrika! Hızla yayılıyor, acil durum ilan edilecek
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü
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