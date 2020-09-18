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'Mayonez ister misiniz?' diye sorunca 10 kişiyle kafeyi bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Adana’da, telefonla tavuk döner siparişi verdiği kafe çalışanıyla tartışan bir kişi, arkadaşlarıyla iş yerini silahla basıp çalışanları darbetti. Olayda yaralanan paketçi Mehmet Atlamaz, "Telefona bakan arkadaş ‘Mayonez ister misiniz?’ diye sordu. Sonrasında ne konuşuldu bilmiyorum. 'Size o döneri yedireceğim' dedikten sonra iş yerine girip bizi darbettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar" dedi.

'Mayonez ister misiniz?' diye sorunca 10 kişiyle kafeyi bastı

Olay, 16 Eylül günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kafeyi arayarak döner siparişi verdi. İş yeri çalışanı, dönerin içerisine koyulacak malzemelerle ilgili soru sorunca müşteriyle arasında tartışma çıktı. Müşteri, iş yeri çalışanını telefonda tehdit ettikten yaklaşık 1 saat sonra beraberindeki 10 kişilik grupla kafeye geldi. Kafe çalışanlarını darbeden gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Döner ustası Murat Düşmez, silahla bacağından yaralanırken, şüpheliler, geldikleri iki otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Diğerlerine ayakta müdahale edilirken, bacağından yaralanan döner ustası ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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'GELİP SİZE O DÖNERİ YEDİRECEĞİM' DEMİŞ

Şüphelilerin darbettiği paketçi Mehmet Atlamaz, sipariş yüzünden kavganın yaşandığını belirterek, “Bir kişi telefonla arayıp, sipariş istedi. Telefona bakan arkadaş da ‘Mayonez ister misiniz?’ diye sordu. Telefonda ne konuşuldu bilmiyorum. Bir dakika sonra yeniden aradı ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Gelip size o döneri yedireceğim’ dedi. Sonra buraya gelip, hiçbir şey söylemeden iş yerine girip bizi darbettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar” diye konuştu.

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'HERKES MAĞDUR OLDU'

İş yerinin şu anda kapalı olduğunu ve çalışanların da mağduriyet yaşadığını kaydeden Atlamaz, “Benim parmağımda çatlak var. Ustamız başı ve bacağından yaralandı. Bir sipariş yüzünden bu olaylar yaşandı, herkes mağdur oldu. Şu an durumumuz iyi ama çalışamayacağız. Hepimizin ailesi var, onlara bakmakla mükellefiz. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik ama oldu” dedi.

DHA

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