HABER

Mayorkalılardan dev yolcu gemilerine protesto

11.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

Venedik'te Haziran ayı başında bir kruvaziyer gemisinin karıştığı kazanın ardından bu dev gemilere yönelik protestolar tırmanıyor.

Mayorkalılardan dev yolcu gemilerine protesto

Mayorkalılar gemilerle gelen turist sayısının sınırlandırılması için kampanya başlattı.İtalya'nın ünlü kenti Venedik’te 2 Haziran’da bir kruvaziyer gemisinin turist teknesine çarpması ile başlayan dev yolcu gemileriyle ilgili tartışmalar büyüyor. Venedik'teki protestoların ardından bu kez de İspanya'nın ünlü tatil cenneti Mayorka’da kruvaziyer gemilerine karşı kampanya başlatıldı.

İnternet sitesi "You Move Europe" üzerinden başlatılan yolcu gemisi karşıtı kampanyayla, yetkililere yolcu gemileriyle başkent Palma de Mallorca'ya gelen turist sayısını günde maksimum 4 bin ile sınırlandırmaları çağrısı yapılıyor. Resmi makamlar ise kampanya girişimini eleştirdi ve kruvaziyer turizminin yerel ekonomiye yönelik pozitif etkilerine vurgu yaptı.

Çevre koruma platformu Palma XXI'nın müdürü Jaume Garau, şu anda günde üç ila dört dev yolcu gemisinin ada limanına demirlediğini ve başkente yaklaşık 15 bin yolcu getirdiğini kaydetti. Resmi istatistiklere göre yolcu gemileriyle Palma de Mallorca'ya bir yılda gelen turist sayısı 2009-2018 yılları arasında 545 binden 1 milyon 190 bine yükseldi. Avrupa Taşımacılık ve Çevre Organizasyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre Palma de Mallorca, İspanya'nın Barcelona kentinden sona Avrupa'nın kruvaziyer gemilerinin neden olduğu hava kirliliği sorunundan en çok etkilenen ikinci kenti.

Barcelona'da da geçen Cumartesi günü binlerce kişi Venedik'te yaşanan kazayı ve dev yolcu gemilerini protesto etti. Barcelonalı göstericiler bu gemilerin kent limanına yanaştırılmamasını talep etti.

AFP,BW/BK

©Deutsche Welle Türkçe

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
ABD’den İngiltere’ye Assange için İade TalebiABD’den İngiltere’ye Assange için İade Talebi
BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyorBM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Kremlin'den S-400 açıklaması

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Yayılmaya devam ediyor! Sayı 1022'ye ulaştı

Yayılmaya devam ediyor! Sayı 1022'ye ulaştı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Mustafa Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Akıl hastanesinde yangın: 6 ölü

Akıl hastanesinde yangın: 6 ölü

Fransa’da 2 Türk çocuğu ezdiler

Fransa’da 2 Türk çocuğu ezdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.