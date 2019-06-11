Mayorkalılardan dev yolcu gemilerine protesto

Mayorkalılar gemilerle gelen turist sayısının sınırlandırılması için kampanya başlattı.İtalya'nın ünlü kenti Venedik’te 2 Haziran’da bir kruvaziyer gemisinin turist teknesine çarpması ile başlayan dev yolcu gemileriyle ilgili tartışmalar büyüyor. Venedik'teki protestoların ardından bu kez de İspanya'nın ünlü tatil cenneti Mayorka’da kruvaziyer gemilerine karşı kampanya başlatıldı.

İnternet sitesi "You Move Europe" üzerinden başlatılan yolcu gemisi karşıtı kampanyayla, yetkililere yolcu gemileriyle başkent Palma de Mallorca'ya gelen turist sayısını günde maksimum 4 bin ile sınırlandırmaları çağrısı yapılıyor. Resmi makamlar ise kampanya girişimini eleştirdi ve kruvaziyer turizminin yerel ekonomiye yönelik pozitif etkilerine vurgu yaptı.

Çevre koruma platformu Palma XXI'nın müdürü Jaume Garau, şu anda günde üç ila dört dev yolcu gemisinin ada limanına demirlediğini ve başkente yaklaşık 15 bin yolcu getirdiğini kaydetti. Resmi istatistiklere göre yolcu gemileriyle Palma de Mallorca'ya bir yılda gelen turist sayısı 2009-2018 yılları arasında 545 binden 1 milyon 190 bine yükseldi. Avrupa Taşımacılık ve Çevre Organizasyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre Palma de Mallorca, İspanya'nın Barcelona kentinden sona Avrupa'nın kruvaziyer gemilerinin neden olduğu hava kirliliği sorunundan en çok etkilenen ikinci kenti.

Barcelona'da da geçen Cumartesi günü binlerce kişi Venedik'te yaşanan kazayı ve dev yolcu gemilerini protesto etti. Barcelonalı göstericiler bu gemilerin kent limanına yanaştırılmamasını talep etti.

AFP,BW/BK

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