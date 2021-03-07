Mayorkas’tan Meksika Sınırında İnceleme

Son dönemde Meksika sınırından kaçak geçişlerin artması üzerine İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas liderliğinde bir heyet sınırda incelemelerde bulundu.

Beyaz Saray geçen hafta, Başkan Joe Biden’ın üst düzey isimlere sınıra gitmelerini ve durumu rapor etmelerini söylediğini aktarmıştı. Gezinin ne zaman yapılacağıyla ilgili ise bir tarih verilmemişti.

Mayorkas’ın liderlik ettiği ekipte Biden’ın iç politika danışmanı Susan Rice da yer aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yetkililerin sınıra gelen çocuk ve aileler dikkate alındığında ihtiyaç duyulan kapasiteyi değerlendirdikleri, sınırda altyapı ve göçmenlik sisteminin yenilenmesiyle ilgili zorlukları görüştükleri ve etkili bir süreç için yapılması gereken iyileştirmeleri ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yetkililerin göçmenlere adil ve insani davranılmasının yollarıyla görev gücünün güvenliği ve çevredeki toplumların salgın dönemindeki durumlarını da ele aldıkları kaydedildi.

Amerika sınırını geçmeye çalışan çok sayıda kişinin 2022’deki ara seçimlerde önemli bir konu olması bekleniyor.