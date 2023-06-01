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Mazbata nedir, ne işe yarar? TDK'ya göre Mazbata sözcük anlamı ne? İşte mazbata örneği

01.06.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası kendisine verilmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından alındı. Bu gelişmenin ardından Mazbata hakkında araştırmalar hız kazandı. Mazbata nedir, ne işe yarar? TDK'ya göre Mazbata sözcük anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte mazbata örneği...

Mazbata nedir, ne işe yarar? TDK'ya göre Mazbata sözcük anlamı ne? İşte mazbata örneği

28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası teslim edildi. YSK Başkanı Yener, mazbatayı TBMM Başkanı Şentop'a sundu. Bu gelişmenin ardından Mazbata nedir, ne işe yarar? TDK'ya göre Mazbata sözcük anlamı ne? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte mazbata örneği ve hakkında tüm merak edilenler...

MAZBATA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

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MAZBATA KELİMESİNİN ANLAMI

Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.

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