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Mazbatası iptal edilen muhtarın eşi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Ulaş köyünde, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimini kazanan Refik Ateş'in mazbatası, 2006'da 'evrakta sahtecilik' suçundan aldığı cezaya ilişkin 'yasaklanmış hakların iadesi' başvurusu yapmadığı için iptal edildi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Ulaş köyünde, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimini kazanan Refik Ateş'in mazbatası, 2006'da 'evrakta sahtecilik' suçundan aldığı cezaya ilişkin 'yasaklanmış hakların iadesi' başvurusu yapmadığı için iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenen seçimi, yeniden aday olamayan Refik Ateş'in eşi Gülsüm Ateş, kazanarak, muhtar oldu.

Refik Ateş, 60 hanenin bulunduğu Ulaş köyünde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni eski muhtar Zafer Güleşen'e karşı kazandı. Güleşen, mazbatası verilen Refik Ateş'i, 2006 yılında 'evrakta sahtecilik' suçundan hüküm giydiği iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayet etti. YSK, infazın ardından aralarında seçime girme yasağı da olan çeşitli haklarının iadesi başvurusu yapmadığı gerekçesiyle Refik Ateş'in mazbatasını iptal ederken, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi.

EŞİ MUHTAR OLDU

Refik Fidan, haklarının iadesi için yaptığı başvuru sonuçlanmadığı için 2 Haziran'da yapılan seçimde aday olamadı. Bunun üzerine Refik Ateş'in eşi Gülsüm Ateş, muhtar adayı oldu. Köy halkının talebiyle Gülsüm Ateş'in aday olması üzerine eski muhtar Zafer Güleşen, adaylığını açıklamadı. Tek aday olarak seçime giren Gülsüm Ateş, 124 seçmenden 105'inin oyunu alarak, muhtar seçildi.

'İMZAYI EŞİM ATAR, BİZ DE HİZMETİ GETİRİRİZ'

Refik Ateş, 2006'da aldığı cezaya ilişkin mahkemeye memnu haklarının iadesi için başvuru yapmadığı için mazbatasının iptal edildiğini belirterek, "2 Haziran'da süreç yetişmediği için yeniden aday olamadım. Köylülerimiz, komşularımız eşimi aday yapmak istediler, biz de onların takdiri ile eşimi aday ettik, kendisi seçimi kazandı ve köyümüzün muhtarı oldu. Başka biri de olabilirdi; ancak biraz siyasi çevremiz olduğu için köye hizmet edeceğimiz düşüncesiyle bizi desteklediler. 1 ay muhtarlık yaptım, köye birçok hizmet getirdim. Vatandaşımız bunu gördü ve eşimle birlikte şimdi bu yola çıktık. Şu anda daha mutluyum, yüküm biraz hafifledi, imzayı, mührü eşim atar biz de hizmeti getiririz" dedi.

'EŞİMLE BERABER HİZMET EDECEĞİZ'

2 çocuk annesi Gülsüm Ateş ise "Eşimizin ve dostumuzun tavsiyesi üzerine yola çıktık. Köylülerimiz bu evden muhtarlığın gitmeyeceğini ve ilelebet bizleri destekleyeceklerini ifade ettiler. Onların takdiri ve eşimin de desteğiyle bu görevi yapabileceğime inandıkları için birlikte el ele vereceğimizi bildikleri için bize bu yolda yardımcı oldular. Onların takdiri ve desteğiyle seçimlerde 105 oy aldım. Eşim muhtar olsa iyi olurdu; ancak artık beraber hizmet edeceğiz. Köylülerimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Köyümüzün hiçbir sorunu kalmayacak. 18 yıldır köyümüzde su sorunu var, özellikle yazın bu sıcaklarda kesiliyor. Ben kadın olduğum için bu sorundan oldukça rahatsızım taşıma tankerlerle gelen sularla idare ediyoruz. İlk etapta bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

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