Mazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Ramazan Bozlak'ın, hakkındaki 2 ceza kararı nedeniyle mazbatası iptal edildi. Meclis üyelerinin de istifası üzerine belde halkı bugün yeniden sandık başına gitti. Bu kez Ak Parti adayı olarak seçimlere katılan Bozlak, yeniden başkanlığa seçildi.

Gülağaç ilçesine bağlı 4 bin 280 nüfusa sahip 3 bin 150 seçmenden 2 bin 600'ü, 31 Mart'ta yapılan Genel Mahalli Seçimleri'nde sandık başına giderek oy kullandı. BBP adayı Ramazan Bozlak, bin 268 oyla belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Ak Parti adayı Hüseyin Us ise 741 oy aldı.

Ak Parti, Bozlak'ın hakkında 2 ceza kararı olduğu için başkanlık yapamayacağı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin de istifa etmesi üzerine 60 günlük sürenin ardından YSK tarafından dün yeniden seçim yapılması kararı verildi.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ, YENİDEN ADAY

Hakkındaki 2 ceza kararı gereği mazbatasının iptal edildiğini ifade eden Bozlak, ''Benim mazbatamın düşmesine sebep olan 2 cezam vardı. 2010 yılında 2863 sayılı 'Tarih ve Kültür Varlıklarına Muhalefet' suçundan 10 ay, 2013 yılında da bir kavgadan 5 ay hapis cezası aldım. Bu iki suçun infazı gerçekleşti. Ben kavgadan 'Memnu hakların iadesi' (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararını almayı unutup, seçimlere katılmıştım. Ben bunu almış olsaydım, mazbatamda düşmüş olmayacaktı. Bu kararı alıp, seçim kuruluna vereceğim. Böylelikle yeniden yapılacak seçimlere aday olmamı engel teşkil edecek durum ortadan kalkacak. Demirci beldesinde tekrar adayım.''dedi.

YENİDEN SEÇİM YAPILDI, ADAYLAR PARTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 31 Mart'ta BBP adayı olan Ramazan Bozlak, AK Parti'den, Ak Parti adayı Hüseyin Us da, BBP'den aday oldu. Belde halkı ise bugün yeniden sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Bozlak bin 624, Us, ise 783 oy aldı. Seçim sonrası belde meydanın da AK Parti'ler kutlama yaptı.

AK Parti'den seçimi kazanan Ramazan Bozlak, "Doğru ve adalet eninde ve sonunda tecelli ediyor. AK Parti'den bizi uygun gördüler. Şu anda AK Parti'den yarışa girdik ve diğer arkadaş da BBP'ye geçti. Büyük bir farkla seçimi kazandık." dedi.