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Mazbatasını aldı, Bahçeli'yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seçimi kazanan MHP'li Ramazan Şimşek, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Mazbatasını aldı, Bahçeli'yi ziyaret etti

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seçimi kazanan MHP'li Ramazan Şimşek, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Gölbaşı'nda, Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP'li Ramazan Şimşek, seçimi kazandıktan sonra İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Şimşek, daha sonra eşi Yeşim, kızı Ece ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Ramazan Şimşek'i tebrik etti. Ziyaret sonrası konuşan Ramazan Şimşek, "Gölbaşı'mızın kıymetli sakinleri tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu belediye başkanlığını kazandık. Bugün mazbatamızı İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldıktan sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Ziyaretimde kıymetli büyüğümüzün elini öpüp, emirlerini aldık" dedi.

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Mazbatasını aldı, Bahçeli'yi ziyaret etti

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