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  4. Mazda 6 ve CX-5 modellerinin dizel versiyonları kaldırılıyor

Mazda 6 ve CX-5 modellerinin dizel versiyonları kaldırılıyor

15.01.2021 22:05 | Son Güncelleme:
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Mazda 6 ve CX-5 modellerinin dizel versiyonları kaldırılıyor

Mazda, CX-5 ve Mazda 6 modellerinin dizel versiyonunu ABD pazarına getirdikten 1 yıl sonra, modellerin yavaş satışları sebebiyle fişlerini çekmeye hazırlanıyor.

Bir şirket sözcüsü CarScoops'a yaptığı açıklamada "Tüketici talebini değerlendirdikten sonra, Mazda artık ABD pazarında Skyactiv-D dizel motoru sunmayacak" dedi. “Mazda, Çoklu Çözüm Güç Aktarma Organları Stratejimizin bir parçası olarak dizel teknolojisini küresel olarak geliştirmeye devam edecek” diye de eklediler.

2020-Mazda-CX-5

Dünya çapında binek araçlardaki dizel motorlar, hükümet düzenlemeleri nedeniyle sayıca azalırken, ABD'de neredeyse bitmek üzere. Bu pazarda neredeyse birkaç marka hariç sadece kamyonlarda bulunuyor. Mazda, 2012'den beri Mazda6 ve CX-5 için umut verici dizel seçenekleri sunmaya başlamıştı. CX-5 sonunda 2019'da dizel seçeneğine kavuştu. Bununla birlikte, Mazda'nın web sitesinde, Mazda6 versiyonu hala "gelecekteki araç" olarak listeleniyordu. Her iki model de o zamandan beri, herhangi bir gelişim sunamadı ve satış listesinde çıkarıldı.

2020-Mazda-CX-5

ABD'de dizelin popülaritesinin azalması şaşırtıcı olmasa da, geçen Ekim ayında hem dizel CX-5 hem de Mazda6'nın ABD sertifikasyon sürecini tamamladığını söyleyen Mazda’nın bu hareketi biraz şaşırtıcı oldu. Pek çok Amerikalının Mazda'nın dizel vagonuna almamasının ana nedeni bu olarak görülüyor. Skyactiv-D dizel motorlu CX-5'i bilenlerin çoğu, 40.000 $ 'ın üzerinde perakende satış fiyatına sahip. Normal CX-5 için yaklaşık 25.000 $ bir fiyat isteniyor. Tüketim konusunda dizel ve benzinli motor arasında çok büyük fark olmadığı için kullanıcılar genelde ucuz olan benzinli versiyonu tercih ediyorlar. Bu durumlar iki modelin dizel motorlu versiyon satışını fazlasıyla etkiledi. Bu doğrultuda marka bu modellerin dizel versiyonunda vazgeçmek zorunda kaldı.

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