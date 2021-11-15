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Mazda CX-5, yandan çarpışma testinden tam not aldı

15.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), 20 farklı marka ve modelin yer aldığı yeni yandan çarpışma testlerinde, Mazda'nın kompakt sınıftaki SUV modeli CX-5'e en yüksek notu verdi. Ayrıca Mazda CX-5, 20 model arasında testten başarıyla ayrılan tek otomobil oldu.

Mazda CX-5, yandan çarpışma testinden tam not aldı

ABD'li enstitü Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), geçtiğimiz günlerde kompakt sınıfta yer alan 20 farklı marka ve modelde SUV temsilcisini yandan çarpışma testlerine tabii tuttu. Bir önceki test programına göre daha ağır koşullarda ilk kez gerçekleştirilen testlerde Mazda CX-5, mümkün olan en yüksek nota layık görülen tek otomobil unvanıyla, testin tek geçer not alan otomobili oldu.

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AĞIRLIK VE HIZ ARTIRILDI

Yeni yandan çarpışma testlerinde, ortaya çıkan enerjiyi yüzde 82 oranında artıracak şekilde bariyer ağırlığı 1500 kg'den 1900 kg'ye, çarpışma hızı ise 50 km/s'den 60 km/s hıza çıkarıldı. Ayrıca B sütununa çarpacak bariyerin tasarımı modern SUV ve kamyonetlerin ön tasarımını yansıtacak şekilde yeniden şekillendirildi.

Mazda CX-5

IIHS uzmanları, testlerin ardından "En iyi performansı gösteren test otomobilimiz CX-5 oldu. Kompakt SUV'un şasisi yanal darbeye aşırı derecede yüksek bir dayanım gösterirken, hava yastıkları da işini çok iyi yaparak test mankeni sürücü ve yolcuların başlarını korumakta başarı gösterdi. Yaşam alanında çok küçük deformasyonlar gözlemledik; bu da olası kaza senaryolarında küçük yaralanmalar anlamına geliyor. Gelecekte tüm otomobillerin güvenlik performansını bu şekilde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tamamen bağımsız bir kuruluş olan IIHS'nin bu yıl en yüksek puanı TOP SAFETY PICK+ unvanına layık görülen Mazda3, Mazda6, Mazda CX-3 ve Mazda CX-30'un ardından CX-5 de aynı unvanı kazanmış oldu.

2022'DE CX-5'TE DEĞİŞİM OLACAK

Önümüzdeki yıl yollarla buluşacak olan, test edilen otomobilin daha geliştirilmiş versiyonu yeni CX-5'te, bir dizi yenilikçi i-Activsense güvenlik asistanları görev alacak. Yeni CTS teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte gaz, fren ve direksiyon kontrolünü sürücüden alacak kompakt SUV'da, güncellenmiş adaptif LED farlara da yer verilecek. Ayrıca yeni modelde farklı sürüş modlarına geçiş imkanı veren Mi-Drive sistemi de kullanıma sunulacak.

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