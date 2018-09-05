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Mazeret ataması yapılmayan öğretmenlerin ikinci tercihleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Mazeret ataması yapılmayan öğretmenlerin ikinci tercihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı belirtildi.

Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek. Atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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