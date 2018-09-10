"Mazeret Yok" konferansı

EDİRNE (AA) - Eğitimci, iletişim uzmanı, yönetici danışmanı, sosyolog Dr. Şaban Kızıldağ, Edirne'de öğretmen ve eğitim yöneticilerine başarıya giden yolu anlattı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda kente gelen Kızıldağ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Mazaret Yok" adlı konferansta, motivasyon ve başarının sırlarını yaşamdan örneklerle aktardı.

Yaklaşık 10 yıldır 6 akademisyenle Türkiye'nin de aralarında olduğu 57 Müslüman ülkeyi milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka, katma değer gibi kategorilerde incelediklerini belirten Şaban Kızıldağ, dünyanın 3'te bir nüfusunu oluşturan 57 ülkenin 80 milyon nüfuslu Almanya'nın ürettiği katma değerin yarısını üretmediklerini tespit ettiklerini ifade etti.

Kızıldağ, bu durumun tek nedeninin insan faktörü olduğunu altını çizdi.

-"Üç B belasından kurtulalım"

Türkiye'nin bilgi ekonomisine daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulayan Kızıldağ, "Bilgi ekonomisine daha fazla önem vermeliyiz, bilen öğrenen okullar, şehirler ve bir ülke olmamız gerekiyor. 'Üç B belası'ndan kurtulmamız gerekiyor, 'Bana ne, ben bilmem, bahane...' bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Hep zatenlere sığınıyoruz, buradan bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Bu da ancak eğitim ve eğitim kadrosuyla mümkün olacaktır. Eğitimcilerin mazeret yok demesi, zatenlerden rağmenlere çıkmasını konuşuyoruz. Başarı zatenden rağmene geçişle gelir." diye konuştu.

Dr. Şaban Kızıldağ, Hazreti Ali'nin "Bahane ve mazeret, insanın kendisine söylediği en büyük yalandır." dediğine işaret ederek, insanların, kurumların gelişmesindeki en büyük engelin mazeret üretmek olduğunu söyledi.

Edirne'de yaklaşık 4 bin kişiyle buluşan Şaban Kızıldağ, yıl boyunca "Mazeret Yok" konferanslar serisini pek çok kentte sürdürecek.

