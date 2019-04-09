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Mazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

BODRUM'da, mazgalın giderinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, mazgalın giderinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir mazgaldan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton blokların arasındaki demir mazgalın su giderinde mahsur kalan kediyi tespit etti. Kedinin gidere nereden girdiği anlaşılamadı. Çalışma başlatan ekipler, beton blokların bir bölümünü kaldırarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamı olan sokağa salındı.

FOTOĞRAFLI

Mazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldıMazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldıMazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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