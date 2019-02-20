Mazgal hırsızları tutuklandı

Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi 2. çevre yolundaki yağmur mazgallarının çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden tespit ederek gözaltına aldıkları Suriye uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Muhammed D. ve Mahmut D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14 Şubat'ta Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed D. ve Mahmut D. gözaltına alınmış, hırsızlık bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum