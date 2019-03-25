Mazgala giren adamı, itfaiye çıkardı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Öztürk (35), Cumhuriyet Meydanı'nda önce denize ardından da yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Olaya tanık olanların zarar görmemesi için ihbar ettikleri Öztürk'ü, itfaiye ekipleri çıkardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu ifade edilen Hasan Hüseyin Öztürk, havanın da güzel olmasından dolayı önce denize girdi. Öztürk, daha sonra ise denizden çıkıp yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Bu anlara tanıklık eden vatandaşlar ise mazgal içerisinde sıkışmaması için polise ihbarda bulundu. Olay yerine ilk olarak polis geldi, ardından da itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri kaldırdıkları demir ızgaraların altında duran Hasan Hüseyin Öztürk'ü, mazgaldan çıkardı, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

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