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Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor.

Mazgalın kapağını açarak içine ekmek parçaları atan balıkçılar gelen balıkları tek tek topladı. İzmir Çeşme'de akıllara durgunluk veren olay, görenleri şaşkına çeviriyor.

Akıllara durgunluk veren olay!

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Dere yatağını Çeşme Marina'ya bağlayan kanalın mazgal kapağını açan amatör balıkçıların balık avlaması, Çeşme'nin en işlek kavşaklarından birisi olan Marina Kavşağı'ndan geçenleri şaşkınlığa uğratıyor.
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Yağmur kanalının mazgal kapağını yerinden çıkaran amatör balıkçılar, attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor.
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Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
izmir mazgal balık

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