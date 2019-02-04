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Mazgalları çalarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde mazgal hırsızı suçüstü yakalandı.Olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde mazgal hırsızı suçüstü yakalandı.
Olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirtilen bir adreste daha önce de iki kez mazgal hırsızlığı oldu. Ö.Ç. isimli şahsın mazgalları çıkarırken iş yeri sahibi tarafından görülmesi üzerine polise ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Ö.Ç.’yi gözaltına aldı. Yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında 4 dosyadan arandığı tespit edilerek, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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