HABER

Mazhar Alanson, CRR Senfoni Orkestrası ile konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Mazhar Alanson, CRR Senfoni Orkestrası ile konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

CRR Genel Sanat Yönetmenliğinden yapılan açıklamaya göre, CRR Konser Salonu'nda gerçekleşen "Mazhar Senfoni" başlıklı konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izleyenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, oyuncular Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu ve müzik yazarı Doç. Dr. Michael Kuyucu da yer aldı.

"Yandım" şarkısıyla konsere başlayan sanatçı, "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Yağmur Var", "Tam Ortası", "Yaşın 19", "Ali Desidero" ve "Ele Güne Karşı" adlı eserlerinin de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını yorumladı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da varKabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var
Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildiEdirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CRR İBB konser mazhar alanson Orkestra Senfoni

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı iddianamesinde flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

4'ünü de eğlence merkezinde yakaladılar! Polisi bile şaşırtan olay

Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.