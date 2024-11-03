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  4. Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsılmıştı! Son hali ve sözleri dikkat çekti

Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsılmıştı! Son hali ve sözleri dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 07:34
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MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Bir süre önce de yakın dostu Özkan Uğur'u kaybeden Alanson eşi Biricik Suden ile görüntülendi. Mazhar Alanson'un bitkin hali dikkat çekti.

Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsılmıştı! Son hali ve sözleri dikkat çekti

Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson geçtiğimiz günlerde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanmıştı

Mazhar Alanson, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" demişti.

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Bir süre önce de yakın dostu Özkan Uğur'u kaybeden Alanson eşi Biricik Suden ile bir mekan çıkışı görüntülendi.

Bitkin hali dikkat çeken Mazhar Alanson konuşmakta da zorlandı. Ünlü isim sorular üzerine "Pek öyle kelimelerle ifade edilecek bir şey" diyerek yaşadığı yas sürecine dair konuştu.

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Mazhar Alanson kızının ölümünden 20 gün sonra sahneye çıkmıştı. Konser esnasında sanatçı "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür" ifadelerini kullanmıştı. (Muhabironline)

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Mazhar Alanson
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